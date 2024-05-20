Чи працює застосунок Резерв+ за кордоном: відповідь Міноборони

Міноборони обіцяє, що найближчими днями застосунок буде доступним у тих країнах, де були проблеми.

Застосунок "Резерв+", де військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити облікові дані, може бути недоступним для українців за кордоном.

Про це попередила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"У деяких країнах застосунок ще може бути недоступним, бо маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін. Команда вирішує це питання. У найближчі дні застосунок буде доступним, як на Android, так і на iOS. І всі встигнуть оновити дані до 16 липня", – запевнила Черногоренко.

Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

Також у Міноборони розповіли, кому потрібен застосунок "Резерв+" та чи відображається там бронювання, а також пояснили, чи будуть надходити повістки в "Резерв+" та на електронну пошту.

Крім того, у Міноборони пояснили, що робити, якщо після оновлення даних у застосунку "Резерв+" ви помилково опинилися у розшуку.

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