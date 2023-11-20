Застосунок Tinder планує змінити сторінки користувачів: що на них з'явиться

Застосунок для знайомств Tinder вводить нові функції в профілях користувачів. Тепер вони стануть більш інформативними, з’явиться можливість включити темний режим та додати теги.

Про це пише TechCrunch.

Як зазначається, в Tinder вводить нові функції для користувачів: зокрема, підказки в профілі для початку розмови, вікторини, базові інформаційні теги та темний режим.

Користувачі зможуть опублікувати підказки та відповіді на кшталт “Ключ до мого серця”, “Перший пункт у моєму списку бажань” “Дві правди та брехня”.

Користувачі також можуть створити тест про себе, щоб користувачі могли дізнатися про них. Tinder не єдиний, хто використовує механізм запитань і відповідей для підтримання збігів. Програми, як-от Hatched, використовують цей метод, щоб розкривати профілі, відповідаючи на особисті запитання.

Крім того, Tinder додає користувачам можливість ділитися основною інформацією за допомогою тегів профілю. Ці теги можуть стосуватися інтересів користувача, домашніх тварин, звички до вживання алкоголю та знаків зодіаку.

Tinder також оновлює інші елементи в програмі, такі як зміни в інтерфейсі користувача, нові анімації, включно з анімацією “Це матч” екран і налаштування темного режиму.

Нагадаємо, що застосунок для знайомств заблокував "афериста з Тіндера" після викривального фільму від Netflix.