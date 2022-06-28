"Застосування Росією ядерної зброї в Україні матиме суворі наслідки": лідери G7 оприлюднили спільну заяву

Лідери країн "Великої сімки" засудили загрозу застосування Росією ядерної, хімічної або біологічної зброї в Україні.

За підсумками саміту G7 лідери п'яти ядерних країн оприлюднили спільну заяву про запобігання ядерній війні та недопущення гонитви озброєнь.

Про це йдеться у комюніке лідерів "Великої сімки" за підсумками саміту.

"Ми засуджуємо провокаційні заяви Росії, що сигналізують про загрозу застосування ядерної зброї. Це підриває довіру до прихильності Росії до Спільної заяви. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї або пов'язаних з нею матеріалів в Україні матиме суворі наслідки", - йдеться в комюніке.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Кремль не погрожує ядерною зброєю, але застосує, якщо РФ буде потребувати захисту. Очільник Кремля не забув похвалитися нею. Мовляв, "ми не погрожуємо, але всі повинні знати, що у нас є".

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