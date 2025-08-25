ТСН у соціальних мережах

Світ
1037
2 хв

Застрелено відомого стендап-коміка: деталі від поліції

Американський стендап-комік Реджі Керролл, відомий як «Король нокаутів у комедії», загинув унаслідок стрілянини.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У США вбили стендап-коміка Реджі Керролла

У США вбили стендап-коміка Реджі Керролла / © Instagram

52-річний стендап-комік Реджі Керролл із Балтимора (США), відомий своїми гастролями по країні, став жертвою смертельної стрілянини у Міссісіпі. Поліція затримала підозрюваного.

Про це повідомляє The New York Post із посиланням на заяву правоохоронців.

Трагедія сталася 20 серпня в місті Саутгейвен. Як уточнив департамент поліції у своєму повідомленні 23 серпня, на Бертон-Лейн патрульні виявили «чоловіка з вогнепальними пораненнями».

Незважаючи на «реанімаційну допомогу», медики не змогли врятувати постраждалого.

Згодом підтвердили, що загиблим є саме Керролл. Розслідування триває, а ім’я підозрюваного у злочині поки не розголошується.

Керролл, відомий під сценічним прізвиськом «Король нокаутів у комедії» завдяки однойменному шоу, здобув широку аудиторію завдяки своїм виступам. Він також з’являвся у популярних телепроєктах, серед яких Showtime at the Apollo та серіал The Parkers.

Лауреатка «Оскара» й його подруга по сцені Мо’Нік у своєму Instagram згадала Керролла як «брата у комедії».

«Це причина, чому я кажу — ставтеся до людей якнайкраще, адже ви ніколи не знаєте, чи матимете шанс побачити їх знову. І востаннє, коли ми з моїм братом Реджі були разом, дівчино, це було дивовижно. Це був особливий час — гастролі разом, дорога, сцена. Тому у мене немає сумних сліз, бо кожна хвилина, проведена з ним, була чудовою», — написала Мо’Нік.

Свою вдячність усім, хто висловив підтримку, висловив і брат покійного Джонатан Керролл.

«Усім, хто висловив співчуття у зв’язку зі смертю Реджі Керролла, ваша любов була прийнята з вдячністю — дякуємо!!!» — написав він у Facebook, підписавшись як «брати Керролли».

До слова, раніше в Аризоні інфлюенсерку Ярелі Ешлі Ермосільо застрелили на очах маленького сина та чоловіка. Блогерка випадково опинилася в центрі конфлікту між двома водіями на дорозі.

