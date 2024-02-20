Застрелили і переїхали власним авто: стали відомі дивні подробиці вбивства російського пілота Кузьмінова

Іспанська преса повідомила подробиці вбивства російського пілота Максима Кузьмінова, який у серпні 2023 року викрав для ГУР гелікоптер Мі-8 АМТШ.

Російського пілота-дезертира Максима Кузьмінова, який торік втік з РФ до України з викраденим гелікоптером, застрелили та переїхали автівкою в Іспанії.

Про це пише газети El País та El Español, а також агентство Europa Press.

Зазначається, що тіло чоловіка з українським паспортом знайшли 13 лютого на пандусі комунального гаража в курортному місті Аліканте. Його застрелили і переїхали його ж автівкою. Поліція офіційно імені загиблого не називає, але джерела газети El País кажуть, що це Кузьмінов.

Водночас Europa Press припускає, що українські документи загиблого можуть бути підробленими, правоохоронці розпочали додаткову перевірку.

Газета El Español з посиланням на джерела, які задіяні у слідстві, повідомляє, що вже відомо про кількох підозрюваних. Їхню кількість не називають, лише зазначають, що вони довго стежили за Кузьміновим, вивчали його розпорядок дня і отримали доступ до камер у гаражі, де той паркувався. Виконавців вбивства джерела видання у поліції назвали фахівцями.

Смерть російського пілота Кузьмінова

Російського льотчика, який перейшов на бік України та пригнав вертоліт Мі-8 із купою секретних документів, жорстоко розстріляли в Іспанії. Здати його місцезнаходження могла близька людина. Розвідка вже зробила заяву, до того ж спливли нові подробиці втечі Максима Кузьмінова від Путіна.

Усі подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

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