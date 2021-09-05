Застрелили на очах в чоловіка і дітей: таліби в Афганістані вбили вагітну поліцейську

Застрелили на очах в чоловіка і дітей: таліби в Афганістані вбили вагітну поліцейську

Своєю чергою "Талібан" повідомив журналістам, що не причетний до вбивства. Бойовики запевнили, що розслідують інцидент.

Бойовики "Талібану" в Афганістані застрелили поліцейську, яка була на восьмому місяці вагітності.

Про це інформує ВВС.

Жінку на ім’я Бену Негар вбили в своєму будинку на очах у її чоловіка та дітей. Інцидент стався в місті Фірозко, центрі афганської провінції Гор.

ВВС

Своєю чергою "Талібан" повідомив журналістам, що не причетний до вбивства. Бойовики запевнили, що розслідують інцидент.

Речник угрупування Забіулла Моджахед сказав: "Ми знаємо про інцидент, і я наголошую, що таліби не вбивали її, наше розслідування триває".

Негар працювала в місцевій в'язниці. За словами родичів, троє озброєних людей прибули до будинку в суботу та обшукали його, перш ніж зв’язати членів сім’ї і вбити жінку. Зловмисники розмовляли арабською.

Вчора, 4 вересня, таліби розігнали жіночу демонстрацію в Кабулі. Бойовики застосували сльозогінний газ до активісток.

Раніше Папа Римський закликав країни світу приймати афганських біженців.

Нагадаємо:

В афганській провінції Панджшер — єдиній, яка не підкорилась талібам, бійці руху опору вбили десятки ісламістів, коли терористи розпочали штурм їхньої гірської твердині.

коли терористи розпочали штурм їхньої гірської твердині. Сполучені Штати завершили виведення своїх військ з Афганістану – з Кабулу вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, – завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали зі США.

– з Кабулу вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, – завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали зі США. Спецпризначенець ексклюзивно для ТСН розповів про унікальну рятувальну операцію в Афганістані.

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