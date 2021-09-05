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Застрелили на очах в чоловіка і дітей: таліби в Афганістані вбили вагітну поліцейську

Застрелили на очах в чоловіка і дітей: таліби в Афганістані вбили вагітну поліцейську

Associated Press

Своєю чергою "Талібан" повідомив журналістам, що не причетний до вбивства. Бойовики запевнили, що розслідують інцидент.

Бойовики "Талібану" в Афганістані застрелили поліцейську, яка була на восьмому місяці вагітності.

Про це інформує ВВС.

Жінку на ім’я Бену Негар вбили в своєму будинку на очах у її чоловіка та дітей. Інцидент стався в місті Фірозко, центрі афганської провінції Гор.

© ВВС
ВВС

Своєю чергою "Талібан" повідомив журналістам, що не причетний до вбивства. Бойовики запевнили, що розслідують інцидент.

Речник угрупування Забіулла Моджахед сказав: "Ми знаємо про інцидент, і я наголошую, що таліби не вбивали її, наше розслідування триває".

Негар працювала в місцевій в'язниці. За словами родичів, троє озброєних людей прибули до будинку в суботу та обшукали його, перш ніж зв’язати членів сім’ї і вбити жінку. Зловмисники розмовляли арабською.

Вчора, 4 вересня, таліби розігнали жіночу демонстрацію в Кабулі. Бойовики застосували сльозогінний газ до активісток. 

Раніше Папа Римський закликав країни світу приймати афганських біженців.

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