"Застрелився, щоб хайпонути": російська пропагандистка цинічно прокоментувала смерть військового РФ

У Росії ніколи не поважали смерть своїх солдатів, але там вийшли на абсолютно новий рівень.

Російська пропагандистка Юлія Вітязєва звинуватила російського військовослужбовця Андрія Морозова в тому, що він наклав на себе руки задля хайпу. Кремлівська підстилка вважає, що самогубство – це слабкість.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

"Мовчи й воюй, а потім – помирай!"

Згідно з логікою пропагандистки, гинути за російського диктатора Володимира Путіна у беззмістовній та кривавій війні проти України – це сила. Божевільна переконана, що Морозов не мав вплутувати інших, йому слід було просто "мовчки повіситися на віжках на стайні". Мовляв, окупант здійснив провокацію так само як і російський опозиціонер Олексій Навальний, який помер з невідомих причин у російській в'язниці.

Пост пропагадистки Вітязевої

"Хочеш справедливості? Добивайся її! Хочеш перемоги? Воюй! Хочеш боротьби? Борися! Хворієш? Лікуйся і йди далі. Самогубство – гріх, слабкість та поразка", – пише та, яка одна з перших зацькувала російського військового за правду.

Як зауважує Бутусов, звинуватити небіжчика в бажанні хайпанути – такої вершини цинізму російська пропаганда ще не знала.

"Сучасні росіяни перетворилися на людей без будь-яких моральних підвалин і навіть без поваги навіть до смерті своїх солдатів. Мовчки вмирайте за Путіна, холопи, покрикує пані", – підсумував він.

Нагадаємо, російський окупант і пропагандист Андрій Морозов із позивним "Мурз" застрелився після цькування через оприлюднення реальних втрат армії РФ в Авдіївці Донецької області. Він залишив прощальний пост у своєму телеграм-каналі, в якому пояснив причини свого вчинку. За словами окупанта, його змусили видалити пост про кількість полеглих росіян у "відвойованому" місті.

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