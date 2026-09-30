Застрелили серед ночі: що відомо про вбивство власника відомого футбольного клубу

Іліян Філіпов / © Facebook

Реклама

В Болгарії у місті Пловдив застрелили відомого підприємця Іліяна Філіпова, який володів футбольним клубом «Ботев» (Пловдив). Убивство сталося вночі проти середи, 30 вересня, на території, що належала бізнесмену.

Про це повідомило видання The Independent.

Реклама

За попередніми даними, Філіпова застрелили близько 01:00 за місцевим часом. Після вбивства правоохоронці перекрили основні в’їзди та виїзди з Пловдива. Районна прокурорка міста Ваня Христева заявила, що слідство перевіряє всі можливі версії та зачіпки.

Реклама

Що відомо про Іліяна Філіпова

Іліян Філіпов народився 31 березня 1973 року в Пловдиві. Він здобув освіту за спеціальністю «Машинобудування», а згодом став одним із двох співзасновників і власників компанії PIMK.

PIMK є однією з найбільших транспортно-логістичних компаній Болгарії та, за даними Euronews, входить до десятки найбільших у Європі. Холдинг об’єднує вісім компаній, а його діяльність охоплює вантажні й залізничні перевезення, будівництво, експедирування вантажів, нерухомість, бетонні заводи та кар’єри.

У червні минулого року Філіпов став власником футбольного клубу «Ботев» (Пловдив), який виступає у найвищому дивізіоні чемпіонату Болгарії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на придорожньому майданчику у Франції митники зупинили авто, у багажнику якого виявили розчленоване тіло зниклої 25-річної бразильської моделі Лариси С. За кермом перебував її колишній хлопець, якого одразу затримала поліція.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів