Застрягла: жінка загинула у боксі для пожертв

Загибель жінки у благодійному боксі з одягом / © Credits

У США, в місті Лінкольн (штат Небраска), померла жінка — вона застрягла у благодійному боксі і задихнулася.

Про це повідомляє 1011now із посиланням на інформацію поліції.

Місцева жителька Діана Борисенко померла у лікарні після того, як частково застрягла в боксі для пожертв.

Фото: 1011now

В поліції припускають, що спершу її ліва рука надто глибоко застрягла в ящику. Після цього жертва опинилася в пастці.

Конструкція дверцят боксу була такою, що чим глибше жінка просувалась усередину, тим сильніше вони притискали її тіло. Це і призвело до удушення.

Правоохоронцям вдалося відкрити бокс та витягнути жінку. Медики на місці надали їй першу допомогу, а потім доставили до місцевої лікарні, де вона, на жаль, померла. Наразі невідомо, скільки часу Діана провела в пастці.

Лейтенант поліції також повідомив, що цей благодійний бокс був встановлений несанкціоновано, і його вже прибрали з місця події.

