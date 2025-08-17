- Дата публікації
Застрягла: жінка загинула у боксі для пожертв
44-річна Діана Борисенко загинула, потрапивши в пастку у боксі для одягу.
У США, в місті Лінкольн (штат Небраска), померла жінка — вона застрягла у благодійному боксі і задихнулася.
Про це повідомляє 1011now із посиланням на інформацію поліції.
Місцева жителька Діана Борисенко померла у лікарні після того, як частково застрягла в боксі для пожертв.
В поліції припускають, що спершу її ліва рука надто глибоко застрягла в ящику. Після цього жертва опинилася в пастці.
Конструкція дверцят боксу була такою, що чим глибше жінка просувалась усередину, тим сильніше вони притискали її тіло. Це і призвело до удушення.
Правоохоронцям вдалося відкрити бокс та витягнути жінку. Медики на місці надали їй першу допомогу, а потім доставили до місцевої лікарні, де вона, на жаль, померла. Наразі невідомо, скільки часу Діана провела в пастці.
Лейтенант поліції також повідомив, що цей благодійний бокс був встановлений несанкціоновано, і його вже прибрали з місця події.
Нагадаємо, в Україні, на Буковині рятувальники дістали тіла трьох чоловіків з колодязя. За попередньою інформацією, чоловіки спустилися на дно колодязя в приватному домогосподарстві і більше не піднялися на поверхню.