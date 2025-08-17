ТСН у соціальних мережах

Світ
589
1 хв

Застрягла: жінка загинула у боксі для пожертв

44-річна Діана Борисенко загинула, потрапивши в пастку у боксі для одягу.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Застрягла: жінка загинула у боксі для пожертв

Загибель жінки у благодійному боксі з одягом / © Credits

У США, в місті Лінкольн (штат Небраска), померла жінка — вона застрягла у благодійному боксі і задихнулася.

Про це повідомляє 1011now із посиланням на інформацію поліції.

Місцева жителька Діана Борисенко померла у лікарні після того, як частково застрягла в боксі для пожертв.

Фото: 1011now

Фото: 1011now

В поліції припускають, що спершу її ліва рука надто глибоко застрягла в ящику. Після цього жертва опинилася в пастці.

Конструкція дверцят боксу була такою, що чим глибше жінка просувалась усередину, тим сильніше вони притискали її тіло. Це і призвело до удушення.

Правоохоронцям вдалося відкрити бокс та витягнути жінку. Медики на місці надали їй першу допомогу, а потім доставили до місцевої лікарні, де вона, на жаль, померла. Наразі невідомо, скільки часу Діана провела в пастці.

Лейтенант поліції також повідомив, що цей благодійний бокс був встановлений несанкціоновано, і його вже прибрали з місця події.

Нагадаємо, в Україні, на Буковині рятувальники дістали тіла трьох чоловіків з колодязя. За попередньою інформацією, чоловіки спустилися на дно колодязя в приватному домогосподарстві і більше не піднялися на поверхню.

