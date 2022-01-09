"Застряглі" в Алмати українці досі не вилетіли до Києва: МЗС шукає альтернативні шляхи їхньої "евакуації"

"Застряглі" в Алмати українці досі не вилетіли до Києва: МЗС шукає альтернативні шляхи їхньої "евакуації"

У Алмати нині перебуває 116 українців, які не можуть вилетіти до Києва.

В Казахстані загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових протестів немає. Утім, група українців "застрягла" в охопленій протестами країні, найбільше наших громадян - в Алмати.

Про це повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

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Як зазначається, зараз найбільше українців, які через скасовані авіарейси не можуть залишити Казахстан, в Алмати - 116. Українське посольство надає консульську допомогу громадянам, уточнив Ніколенко.

"Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає. Посольство підтримує із усіма пасажирами постійний зв‘язок та інформуватиме їх про подальші кроки", - повідомили в МЗС.

За попередньою інформацією, 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом "Нур-Сулатан - Київ". У МЗС кажуть, що зважаючи на заворушення, нині найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання.

Українські дипломати взаємодіють із урядами іноземних держав, громадяни яких також не можуть залишити Казахстан. Голова МЗС Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду українців із Казахстану у разі істотних затримок відновлення регулярного авіасполучення.

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"До цієї роботи долучилися усі українські посольства в регіоні. Водночас, головною передумовою будь-яких подальших заходів є стабілізація безпекової ситуації", - підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані Токаєв відправив у відставку уряд і зайняв посаду одноосібного голови Ради безпеки, яку до цього обіймав експрезидент Нурсултан Назарбаєв.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

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