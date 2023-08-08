Заступниця держсекретаря США провела зустріч з заколотниками у Нігері

Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд провела переговори з заколотниками у Нігері, куди вона прилітала 7 серпня.

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Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вона заявила, що під час візиту нам вагалась зустрітись з демократично обраним президентом країни Мухамадом Базумом, якого посланці тримають "під домашнім арештом", одна їй не дозволили цього зробити.

Крім того, заколотники, за словами Нуланд, не захотіли повернути Нігер до цивільного правління.

"Вони були досить тверді в тому, як хочуть рухатися далі, і це не на користь конституції Нігеру", – сказала Нуланд.

В свою чергу Нуланд "цілком чітко дала зрозуміти, які види підтримки ми муситимемо легально припинити, якщо демократія не буде відновлена".

Повідомляється що Нуланд провела зустріч з генералом Муссою Салау Барму, який навчався у США, а також трьома полковниками, які брали участь у захопленні влади. Однак лідер перевороту, колишній голова президентської варти Абдурахман Тчіані, не зустрівся з американською делегацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нігері військові, які захопили владу в країни, заявили про часткове закриття повітряного простору та можливе вторгнення в країну іноземних держав, оскільки 6 серпня сплив термін ультиматуму щодо поновлення на посаді обраного президента Мохамеда Базума.

Крім того, ми раніше інформували, що солдати в Нігері на національному телебаченні оголосили про державний переворот.

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