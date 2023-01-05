Заступник головного шамана Росії вдарив у бубон і “напророкував” анексію двох американських штатів: відео

Бурятський “ворожбит”, який раніше служив у російському спецназі, повторив тези пропагандистів про входження України в “рускій мір” та розвал США.

У російській пропаганді вже не вперше використовують сибірських “шаманів” для виправдання агресії проти України. Нещодавно так званий заступник верховного шамана РФ Артур Цибіков, який свого часу служив у російському спецназі та очолював бурятське земляцтво у Москві, відзначився дивними “пророцтвами”.

Відео спілкування цього псевдоворожбита із “духами” опубікували в четвер, 5 січня, російські Telegram-канали.

Перше “пророцтво” стосувалося Сполучених Штатів Америки. За словами Артура Цибікова, “Америка найближчим часом може розділитися на декілька частин, а Аляска та Каліфорнія повернуться до Російської Федерації”.

Також він говорив про важке входження України в “рускій мір” і, звертаючись, до росіян попросив їх трошки потерпіти.

Водночас він запевнив, що в Російській Федерації іде постійне зростання, процвітання і весь світ дивиться на Росію, як на “локомотив” цивілізації.

“Не буде в 2023 році ніяких великих потрясінь... країна набирає обороти”, - запевнив “шаман” і, ніби на підтвердження своїх слів, кілька разів покрутився навколо себе і постукав у бубен.

Про Артура Цибікова, якого називають заступником верховного шамана РФ, відомо, що він раніше служив у спецназі внутрішніх військ, а згодом охороняв Йосипа Кобзона. Пізніше був фізруком у школі, займався сільським господарством, завідував рестораном та очолював бурятське земляцтво у Москві. У “шамани” він записався наприкінці 1990-х років.

Нагадаємо, раніше до російського Ростова-на-Дону привезли бурятських шаманів, які повинні своїми обрядами допомогти російським окупантам, які несуть величезні втрати у війні в Україні.

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