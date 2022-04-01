Заступник керівника ОП про результати Стамбула: переговори важкі, але відбувся прорив

Переговори між делегаціями України та росії, які відбулися у Стамбулі, стали продовженням перемовин, які у різних форматах йшли упродовж останніх тижнів. Вони важкі, але на них нарешті відбувся прорив.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, який брав безпосередню участь у переговорах у Стамбулі.

«Дійшли до якоїсь попередньої згоди. Далі вже будуть готувати можливу зустріч лідерів для того, щоб проговорити і фіналізувати саме питання безпеки для України, міжнародної безпеки, міжнародні гарантії безпеки від партнерів», — сказав Тимошенко.

Він також наголосив, що Україна на переговорах наполягає на тому, що російські війська мають відійти на позиції станом на 23 лютого.

«Ми наполягаємо на цьому і сподіваємося, що це буде зроблено. Зараз у групах йдуть ще напрацювання щодо умов договору з нашого боку, і з того боку. Ми виходимо на фінальний текст і сподіваюсь, що це вдасться», - додав заступник керівника ОП.