Засудженого за сексуальне насильство над 14-річною дівчинкою помилково звільнили

Засудженого за сексуальне насильство помилково випустили з в'язниці

Реклама

У Британії чоловіка, засудженого до 12 місяців позбавлення волі за скоєння сексуального насильства стосовно 14-річної дівчинки, випадково звільнили з-під варти. Йдеться про прохача притулку, етнічного ефіопа Хадуша Кебату, якого тепер розшукує поліція Лондона.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Кебату прибув до Великої Британії на човні і подав прохання на притулок. Його, як і багатьох інших мігрантів, поселили в готелі, оскільки в спеціальному центрі не вистачило місця.

Реклама

Ще 8 липня чоловіка затримали за підозрою в скоєному насильстві над дитиною. Це стало приводом для масових мітингів з вимогою відмовитися від практики розміщення прохачів притулку у готелях та їхньої депортації.

На суді Кебату було звинувачено у сексуальному насильстві стосовно 14-річної дівчинки та дорослої жінки.

Дитину він намагався поцілувати, робив їй безліч коментарів із сексуальним підтекстом. Також його звинуватили у сексуальному насильстві щодо жінки, яка запропонувала йому допомогу у складанні резюме для пошуку роботи.

23 вересня суд виніс Кебату вирок, зарахувавши у термін покарання (12 місяців) час, який він провів у СІЗО та відзначивши, що прохач притулку «твердо бажає» бути депортованим.

Реклама

«Ви будете випущені з в’язниці за програмою дострокового звільнення. Найранішу дату вашого звільнення розрахують, після чого повідомлять вас», — оголосив суддя під час оголошення вироку.

24 жовтня, через місяць після вироку суду, Кебату випустили з-під варти і передали поліцейським для відправлення до депортаційного центру. Але дорогою чоловік зник, сівши у потяг до Лондона.

Інцидент уже прокоментував прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

«Помилкове звільнення з в’язниці абсолютно неприйнятне. Я обурений тим, що це сталося, ведеться розслідування. Поліція в терміновому порядку займається його розшуком, і мій уряд підтримує це. Цю людину має бути спіймано і депортовано за свої злочини», — написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

Реклама

Нагадаємо, у Франції засудженого до 5 років ув’язнення колишнього президента Ніколя Саркозі охоронятимуть двоє поліцейських, які перебуватимуть у сусідніх камерах.