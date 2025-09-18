Страшну хворобу виявили у засудженого експрезидента: що відомо

Колишній президент Бразилії Болсонару / © Bild Russian в Telegram

У 70-річного Жаїра Болсонару, експрезидента Бразилії, виявили плоскоклітинний рак шкіри. Минулого тижня йому видалили підозрілі утворення, але вже за кілька днів Болсонару знову госпіталізували через різке погіршення стану.

Про це пише BILD.

Лікарі зафіксували у нього сильне зневоднення, блювоту, падіння тиску та інші проблеми зі здоров’ям. Це вже не перший раз, коли Болсонару потрапляє до лікарні після замаху на нього у 2018 році.

Ці новини про здоров’я з’явилися після того, як Верховний суд Бразилії засудив Болсонару до 27 років в’язниці. Його визнали винним у спробі державного перевороту після поразки на виборах 2022 року. Суд вважає його дії частиною «злочинної організації», що намагалася завадити передачі влади.

Сам Болсонару заперечує всі звинувачення, називаючи їх «політичним цькуванням». Його адвокати подали апеляцію, а поки тривають судові розгляди, експрезидент перебуває під домашнім арештом.

