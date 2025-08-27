Засуджений утік із в’язниці на мотоциклі: причина здивує (фото)

Засуджений Анучіт Суксуд / © thethaiger.com

У Таїланді затримали засудженого, який утік із в’язниці в провінції Нонтхабурі, скориставшись роботою в тюремній кав’ярні. Чоловік зізнався, що пішов на втечу, аби побачити свою п’ятимісячну дитину.

Про це пише видання The Thaiger.

У суботу, 23 серпня, 33-річний Анучіт Суксуд, засуджений за спробу крадіжки та відбував покарання у виправному закладі неподалік Бангкока, залишив місце несвободи. Він працював у кав’ярні Hubpoei Coffee Shop, яку обслуговують ув’язнені під контролем Нонтхабурійської провінційної в’язниці. Близько 00:40 ночі чоловік викрав мотоцикл тюремного працівника та втік, ще перебуваючи в помаранчевій тюремній формі.

Суксуд мав відбути рік ув’язнення, з яких уже відсидів вісім місяців. Його звільнення очікувалося через чотири місяці.

Поліція Меанг Нонтхабурі оперативно розпочала пошуки, переглянувши записи камер відеоспостереження. Згодом форму втікача знайшли під мостом Маха Чесадабодіндранусорн, однак самого чоловіка на місці не було.

Наступного дня правоохоронці затримали його в будинку родичів у провінції Анг Тонг. Під час допиту Суксуд спершу заявив, що тікав через утиски з боку інших ув’язнених. Проте після додаткових запитань він визнав справжню причину: бажання побачити свою п’ятимісячну дитину, за якою дуже скучив.

Мати затриманого, яка приїхала до відділку, пояснила журналістам, що розуміє прагнення сина побачити малюка, проте закликала його дочекатися законного звільнення й не наражати себе на ще суворіше покарання.

За втечу та викрадення мотоцикла Суксуд отримає додатковий строк і буде переведений до в’язниці суворішого режиму Khao Bin Prison у провінції Ратчабурі. У департаменті виправних установ поки не уточнюють, наскільки збільшиться його термін ув’язнення.

