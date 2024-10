Засуджених за вбивство братів виправдали після 25 років тюрми: скільки грошей вони отримають

У США двоє братів були виправдані у справі про вбивстві після 25 років, проведених за ґратами.

69-річний Девід Бінц і 68-річний Роберт Бінц були звільнені з в'язниці після того, як експертиза ДНК підтвердила їхню невинуватість у скоєнні злочину.

Брати були ув'язнені за вбивство 44-річної Сандри Лісон у серпні 1987 року. Мама двох дітей зникла з роботи у барі Good Times у Грін-Бей, штат Вісконсін, перш ніж її тіло знайшли за 48 км звідти у лісі Мачікані. Жертва зазнала сексуального насильства і була задушена до смерті.

Сандра Лісон / Фото: Jam Press

Тоді поліція допитала обох братів, які того вечора були в барі. Згідно з повідомленнями, Девід сперечався з Сандрою щодо їхнього рахунку. Однак справа не розслідувалася до 1998 року, коли Девід відбував тюремне ув'язнення за інший злочин. Співкамерник повідомив владі, що Девід уві сні зізнався у вбивстві Сандри.

Попри відсутність речових доказів, які б пов'язували їх зі злочином, обидва брати були засуджені до довічного ув'язнення за її вбивство 2000 року. Їх також звинуватили в пограбуванні жертви перед вбивством.

Девід і Роберт Бінци / Фото: Jam Press

Їм пощастило, коли 2018-го справою почав займатися організація Great North Innocence Project з Міннесоти. Юридичний директор проєкту Джим Майєр звернувся до Центру генетичної генеалогії Investigate при коледжі Рамапо в Нью-Джерсі з проханням допомогти у цій справі.

Минулого року слідчі склали генетичний профіль ДНК, знайденої на місці злочину, і завантажили інформацію в споживчі бази даних, такі як GEDmatch.

Вони звузили коло співпадінь до трьох братів з Грін-Бей. Одним з братів був Вільям Гендрікс, засуджений ґвалтівник, який помер 2000 року. Слідча група отримала зразок ДНК з його ексгумованих рештків у квітні цього року. Тести показали, що існує один шанс на 329 трильйонів, що зразок з місця злочину належить комусь іншому, а не Гендріксу.

У результаті суддя Дональд Зюйдмульдер задовольнив клопотання про звільнення Девіда і Роберта Бінц з в'язниці 27 вересня.

Суддя сказав: "Сьогодні Сандра Лісон спочиватиме з миром, тому що її справжній вбивця тепер відомий. Тому мій обов'язок – дотримуватися закону, і я підпишу рішення, що скасовують обвинувальні вироки обом підсудним і звільняють їх з-під варти".

Відповідно до законодавства штату Вісконсін, кожен, хто був помилково засуджений за скоєння злочину, може отримати компенсацію в розмірі $5000 за рік, проведений у в'язниці, але не більше $25000.

