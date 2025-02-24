Засуджений до смертної кари обрав виснажливий метод страти, який не застосовувався 15 років

У США засуджений до смертної кари обрав спосіб страти, якого не застосовували протягом 15 років.

Про це пише Unilad.

Бред Сігмон буде страчений наступного місяця після того, як його засудили до смертної кари 2001-го за подвійне вбивство батьків його колишньої партнерки Ребекки Барбре в Південній Кароліні.

Рішення Сігмона

Як повідомляється, Сігмон забив батьків Ребекки бейсбольною битою до смерті, а потім, погрожуючи пістолетом, викрав свою колишню, причому жінці вдалося втекти, попри те, що він намагався її застрелити.

Сігмон був засуджений до 30 років за крадіжку зі зломом першого ступеня, отримав два смертних вироки і провів два десятиліття в камері смертників.

Його численні апеляції були відхилені, і тепер Сігмон прямує на страту 7 березня 2025 року, причому ув'язнений вирішив обрати метод розстрілу, попри те, що цей метод не застосовувався в штаті вже 15 років.

У Південній Кароліні засудженим до смертної кари надається вибір методу страти – електричний стілець, смертельна ін'єкція або розстріл – і адвокат Сігмона Джеральд Кінг сказав в інтерв'ю NBC News, що вибір, з яким зіткнувся його клієнт, зрештою "неможливий", але "якщо він не обере смертельну ін'єкцію або розстріл, він помре на старовинному електричному стільці Південної Кароліни, який спалить і зварить його заживо".

Бред Сігмон / Фото: South Carolina Department of Corrections

Чому смерть через розстріл

"Альтернатива так само жахлива. Якби він обрав смертельну ін'єкцію, він ризикував би зазнати тривалої смерті, якої зазнали всі троє чоловіків, страчених у Південній Кароліні від вересня – троє чоловіків, яких Бред знав і про яких піклувався – які залишалися живими, прив'язаними до каталки, протягом понад двадцяти хвилин", - прокоментував адвокат.

Він сказав, що єдиним варіантом, який залишився, був розстріл, додавши: "Бред не має жодних ілюзій щодо того, що розстріл зробить з його тілом. Він не бажає завдавати такого болю своїй сім'ї, свідкам або команді, що виконує розстріл. Але, враховуючи непотрібну і недобросовісну секретність Південної Кароліни, Бред обирає найкраще, що він може".

У пресрелізі 2022 року Департамент виконання покарань Південної Кароліни підтвердив, що камера страти у Брод-Рівер була "відремонтована, щоб мати можливість виконувати страту через розстріл".

Як це відбувається

У повідомленні йдеться про те, що до камери додали "металевий" стілець "з обмежувачами", на якому ув'язнені можуть "сидіти", "якщо вони обирають страту через розстріл".

Повідомляється, що стілець стоїть у "кутку кімнати, подалі від електричного стільця, який не можна пересувати", обличчям до "стіни з прямокутним отвором на відстані 4,5 м" і "оточений захисним обладнанням" і куленепробивним склом.

Як і в інших методах страти, засудженому до смертної кари надається можливість сказати своє останнє слово або зачитати заяву перед початком страти.

У випадку смерті через розстріл, член "виконавчої команди" встановлює "невелику точку прицілу" над "серцем" Сігмона, і після того, як наказ про страту буде зачитаний, "команда" стріляє, перш ніж лікар огляне ув'язненого, щоб підтвердити, що він мертвий.

Востаннє американський ув'язнений був убитий у такий спосіб 2010 року в штаті Юта, коли загинув Ронні Лі Гарднер.

Нагадаємо, 6 лютого у штаті Алабама четвертого в'язня вбили новим методом страти. Ув'язненому надягнули на обличчя респіраторну маску і замінили кисень чистим азотом.

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