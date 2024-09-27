Засуджений до смертної кари в'язень помер внаслідок нового методу страти: що відомо (фото)

У США засуджений до смертної кари помер внаслідок суперечливого нового методу страти, який раніше застосовувався до людей лише один раз.

Про це пише LADbible.

Алан Юджин Міллер був оголошений мертвим о 18:38 за місцевим часом 26 вересня у в'язниці на півдні Алабами.

Міллер був засуджений за вбивство 1999 року 39-річного Террі Лі Джарвіса, 32-річного Лі Голдбрукса і 28-річного Крістофера Янсі.

Жертви були знайдені з декількома кульовими пораненнями, оскільки прокурори стверджували, що він убив Голдбрукса і Янсі на їхньому робочому місці, а потім поїхав на іншу фірму, щоб застрелити Джарвіса. Вбивства сталися на підприємствах, де працював або раніше працював вбивця.

Перед стратою його відвідали три адвокати, дві сестри, брат, зять, духовний наставник і приятель. Його останньою вечерею став стейк з гамбургера, запечена картопля і картопля фрі. Після цього 59-річний чоловік зіткнувся зі смертю за допомогою газу азоту.

Алан Юджин Міллер / Фото: Alabama Department of Corrections

За словами журналістів, які були свідками його смерті, останніми словами Міллера були: "Я не зробив нічого такого, щоб опинитися тут" і "Я не зробив нічого такого, щоб опинитися в камері смертників".

Маска закривала його обличчя від чола до підборіддя, оскільки цей суперечливий метод передбачає, що ув'язненого прив'язують ременями, а чистий азот подають у маску трубками. Це призводить до смерті внаслідок асфіксії через остаточне позбавлення кисню.

За повідомленням Associated Press, Міллер трясся і тремтів на каталці близько двох хвилин, періодично вириваючись із зашморгів. Після цього близько шести хвилин він періодично задихався.

Комісар Департаменту виконання покарань штату Алабама Джон К'ю Гемм заявив, що страта Міллера минула згідно з процедурою.

"Будуть мимовільні рухи тіла, оскільки організм виснажується киснем, так що нічого такого ми не очікували", - сказав він під час пресконференції.

Ця "експериментальна методика для людей" була визнана ветеринарами США і Європи неприйнятною для евтаназії більшості тварин.

Перша страта азотом в країні була проведена над Кеннетом Смітом ще в січні, також у штаті Алабама.

2022 року Міллер пережив невдалу страту: його адвокати стверджують, що йому завдали численні уколи голками і залишили висіти вертикально на каталці, відчуваючи сильніший біль, перш ніж страту скасували.

"Сьогодні вночі правосуддя нарешті восторжествувало для цих трьох жертв", - сказав у своїй заяві губернатор Алабами Кей Айві. "Його дії були не божевіллям, а чистим злом. Його жахливі злочини назавжди змінили три сім'ї, і я молюся, щоб вони змогли знайти заспокоєння через всі ці роки".

Нагадаємо, виправдано чоловіка, який найдовше у світі пробув у камері смертників. Його визнали винним 56 років тому.

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