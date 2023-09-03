Засуджений до смертної кари вижив після смертельної ін’єкції: як його хочуть стратити вдруге

Влада американського штату Алабама хоче привести у виконання смертний вирок щодо засудженого Кеннета Сміта, якого в листопаді 2022 року не вдалося стратити за допомогою смертельної ін’єкції.

Про це повідомляє The Guardian .

58-річного Сміта визнали винним у вбивстві, скоєному ще у 1988 році, суддя виніс йому смертний вирок. Однак, минулого року засудженому невдало зробили смертельну ін’єкцію.

Тюремні лікарі годинами безуспішно намагалися знайти вену на його тілі, щоб ввести смертельну речовину. У наручниках Сміта привели до камери страти і міцно прив'язали до нош, після чого годинами завдавали йому нестерпного болю, еквівалентному, як стверджують його адвокати, тортурам.

Тепер влада Алабами хоче привести смертний вирок у виконання, але використовуючи експериментальний метод, який ніколи раніше не використовувався в пенітенціарній системі.

В'язня змусять дихати чистим азотом. Азотна гіпоксія за кілька хвилин повинна знизити рівень кисню в мозку та інших життєво важливих органах людини, що призведе до смерті від задухи.

Генеральний прокурор звернувся до Верховного суду штату з проханням призначити нову дату страти для Сміта, використовуючи цей метод, який раніше не застосовувався.

Експерти зі смертної кари засудили такий намір, заявивши, що, по суті, над засудженим проводитимуть експеримент.

“Алабама вже катувала Кеннета Сміта один раз під час невдалої спроби вбити. Надзвичайно необачно і жорстоко намагатися зробити це ще раз, використовуючи неперевірений метод страти, який може спричинити жахливі страждання”, – сказала Майя Фоа, виконавчий директор правозахисної групи Reprieve.

Нагадаємо, раніше у Японії жінка, засуджена до смертної кари за вбивство, вдавилася їжею і померла.

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