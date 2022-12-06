Засуджений російський солдат, який розстріляв 8 товаришів по службі, попросився у ПВК "Вагнер"

В Росії засуджений солдат Раміль Шамсутдінов, який розстріляв вісім товаришів по службі в 2019 році, попросився у ПВК "Вагнер", щоб відправитися на війну проти України. Але його поки що не взяли.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За інформацією джерела, Шамсутдінов записався добровольцем на війну, коли до тюменської виправної колонії №2 приїхали представники ПВК "Вагнер". Шамсутдінов потрапив до списку. Однак коли "вагнерівці" приїхали вже вдруге, забирати в'язнів, Раміля не взяли. За словами свідків, "вагнерівці" послалися на те, що "народу вже й так багато, ти поки що не потрібний". При цьому інші ув'язнені, які погодилися на участь у СВО, з колонії все ж таки виїхали.

Фото: Baza

Нагадаємо, що Шамсутдінов був засуджений за вбивство товаришів по службі поблизу Чити (Росія) у листопаді 2019 року під час зміни варти.

Тодішній рядовий Шамсутдінов розстріляв вісім військовослужбовців із Ак-74. Двоє отримали поранення. Після стрілянини він здався. Свій злочин він пояснив помстою через знущання та дідівщину. За словами Раміля, його загрожували "опустити".

У грудні 2020 року Раміля Шамсутдінова визнали винним у масовому вбивстві. Присяжні вказали, що він заслуговує на поблажливість. Суд засудив його до 24 років та 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Нагадаємо, США внесли ПВК "Вагнер" разом із "Талібаном" до списку організацій, що викликають занепокоєння у сфері свободи віросповідання.

А восени західні ЗМІ повідомили, що російський олігарх та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вербує ув'язнених у колоніях Центрально-Африканської Республіки.

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