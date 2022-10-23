Засуджений за корупцію висловив "експертну думку": Подоляк різко відповів Саркозі після заяви про допомогу Україні

Саме позиція Ніколя Саркозі щодо Грузії в 2008 переконала Путіна у слабкості Європи.

Радник керівника Офісу президента Михайла Подоляка відповів експрезиденту Франції Ніколя Саркозі на його заяву щодо допомоги ЄС Україні.

Про це радник глави Офісу президента написав у Twitter.

"Засуджений за корупцію автор концепції "дозвольте Рф вбивати під обіцянки більше так не робити" висловив "експертну думку" щодо ru-агресії в Україні. На жаль, саме позиція Ніколя Саркозі щодо Грузії в 2008 переконала Путіна у слабкості Європи. Хтось знову хоче вмиротворити агресора?" - сказав Подоляк.

Напередодні Ніколя Саркозі заявив, що політика Євросоюзу щодо закупівлі зброї для України - це "танці на краю вулкана". Він також додав, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн не має компетентності у питаннях закупівель озброєнь та зовнішньої політики.

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