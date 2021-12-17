"Засудження посилення агресії Путіна": Сенату США запропоновано проєкт резолюції на захист України

Проєкт резолюції висунуто 10 сенаторами від обох партій.

Американському Сенату запропоновано резолюцію "на підтримку незалежної та демократичної України" та її "захисту від подальшої російської військової агресії".

По це йдеться у проєкті резолюції, яку висунуто 10 сенаторами від обох партій.

Ініціаторка проєкту Джин Шахін - членкиня українського кокусу в Сенаті. Зазначається, що документ запропонували зв'язку з нарощуванням військ РФ на кордоні з Україною, а аткож побоюваннями, що Росія планує військове вторгнення.

"Двопартійна резолюція покликана стати ясним посланням на підтримку України і рішучим засудженням посилення агресії Путіна", – вважає Шахін.

За її словами, що нарощування військової сили Росії біля України, а також провокації "зміцнюють рішучість США підтримувати Україну та її суверенітет".

"Путін повинен знати, що Америка спостерігає за ситуацією, і що і демократи, і республіканці згодні з тим, що ця агресія має припинитися", – заявив співавтор проєкту резолюції сенатор-республіканець з Техасу Джон Корбін.

Він наголошує: припинення агресії можна досягти наданням "летальної допомоги" для зміцнення збройних сил України, підтвердженням єдності США з європейськими союзниками, а також "притягненням Путіна до відповідальності за його бандитські дії".

Як повідомлялося, Європейський Союз попередив Росію про серйозні наслідки у разі вторгнення на українську територію та закликав Знизити напругу довкола України. У заяві за підсумками саміту у Брюсселі закликають до дипломатичних кроків та підтримують "Нормандський формт". Крім того, нагадують Москві: у разі вторгнення до України доведеться заплатити високу ціну, зокрема обмежувальні заходи погоджені з партнерами.

Читайте також: