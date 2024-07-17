Засудженого до смертної кари чоловіка врятували за 20 хвилин до страти: що сталося (фото)

Чоловік, засуджений за жорстоке вбивство 85-річної жінки з метою крадіжки її пенсійних заощаджень, різко зупинив страту в камері смертників лише за 20 хвилин до кінця.

Про це повідомляє Mirror.

Страта Рубена Гутьєрреса була відкладена після того, як він вимагав провести аналіз ДНК, щоб довести свою невинність.

Увечері, 16 липня, штат Техас планував стратити Гутьєрреса, засудженого за жорстоке вбивство Есколастики Гаррісон 1998 року. Однак лише за 20 хвилин до того, як йому мали зробити смертельну ін'єкцію в камері смертників у Гантсвіллі, штат Техас, Верховний суд відклав страту.

Рубен Гутьєррес / Фото: Texas Department of Criminal Jus

Гутьєррес послідовно стверджував, що аналіз ДНК доведе його невинність у смертельному нанесенні ножового поранення літній жінці під час пограбування її будинку в Браунсвіллі.

47-річний Рубен вже давно вимагає провести аналіз ДНК, заявляючи, що це покаже, що він не причетний до її смерті.

Прокурори стверджували, що вбивство вчительки на пенсії було навмисним як частина схеми з крадіжки понад 600 тисяч доларів, які вона зберігала у своєму будинку через недовіру до банків.

Верховний суд видав коротку постанову, в якій йдеться про те, що відстрочка страти Гутьєрреса залишатиметься чинною доти, доки він не вирішить, чи розглядатиме його апеляцію. Якщо суд відхилить апеляцію, призупинення виконання вироку буде автоматично скасовано.

Гутьєррес послідовно заявляв про свою невинність у вбивстві Есколастики, а його команда юристів стверджує, що немає жодних судово-медичних чи речових доказів, які пов'язують його зі злочином. У цій справі також висунули звинувачення ще двом особам.

Його захист подав апеляцію до Верховного суду США з проханням зупинити страту, стверджуючи, що Техас порушив його право на тестування ДНК після винесення вироку, який міг би довести його непридатність до страти відповідно до законодавства штату.

Вони стверджують, що декілька предметів, знайдених на місці злочину, зокрема обрізки нігтів Есколастики, пасмо волосся, обгорнуте навколо її пальця, і численні зразки крові з її будинку ніколи не перевірялися.

Звинувачення відхилило запит на проведення аналізу ДНК як хитрість з метою зупинити винесення вироку Гутьєрресу, який ґрунтується на декількох доказах, зокрема визнання, в якому він зізнався в організації пограбування і в тому, що перебував у її будинку, коли її було вбито. Згідно з техаським законом про сторони, який покладає відповідальність на окремих осіб за дії інших, якщо вони сприяють чи заохочують злочин, Гутьєрреса було визнано винним.

Нагадаємо, олігархиню засудили до смертної кари за найбільше шахрайство в історії країни. Це був найвидовищніший судовий процес, який коли-небудь відбувався у В'єтнамі, як і належить одному з найбільших банківських шахрайств, які бачив світ.

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