"Засуджуємо насильство": в українському МЗС відреагували на протести в Казахстані

Відомство висловило співчуття у зв’язку із загибеллю казахстанців.
В українському Міністерстві закордонних справ заявили, що "уважно стежать за розвитком ситуації" в Казахстані, де відбулися масові протести.
Про це повідомляє прессслужба МЗС.
У відомстві наголосили: важливо вжити максимальних заходів для деескалації ситуації та задля уникнення подальшого насильства.
"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв’язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов’язують багаторічні зв’язки дружби і взаємної поваги", - йдеться у повідомленні.
В МЗС зауважили, що "взяли до уваги" розгортання в країні військових сил з домінуванням російського контингенту: "Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну".
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