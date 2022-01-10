"Засуджуємо насильство": в українському МЗС відреагували на протести в Казахстані

"Засуджуємо насильство": в українському МЗС відреагували на протести в Казахстані

Відомство висловило співчуття у зв’язку із загибеллю казахстанців.

В українському Міністерстві закордонних справ заявили, що "уважно стежать за розвитком ситуації" в Казахстані, де відбулися масові протести.

Про це повідомляє прессслужба МЗС.

У відомстві наголосили: важливо вжити максимальних заходів для деескалації ситуації та задля уникнення подальшого насильства.

"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв’язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов’язують багаторічні зв’язки дружби і взаємної поваги", - йдеться у повідомленні.

В МЗС зауважили, що "взяли до уваги" розгортання в країні військових сил з домінуванням російського контингенту: "Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну".

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