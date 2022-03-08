"Засуджуємо вторгнення РФ": Косметичний гігант L'Oreal тимчасово закриває магазини в Росії

Також компанія призупинить інвестиції у виробництво та рекламу.

Найбільша у світі косметична компанія L'Oreal Group оголосила про закриття магазинів та бутиків у Росії через вторгнення РФ в Україну. Щоправда, тимчасове. Про це компанія повідомила 8-го березня. Також закриваються онлайн-магазини.

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"Ми рішуче засуджуємо російське вторгнення та війну в Україні, які завдають стільки страждань українському народу", - йдеться у заяві компанії.

Крім того, компанія призупинить інвестиції у виробництво та рекламу в Росії.

L’Oreal виробляє косметику та парфумерію під брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy.

L'Oréal Group - найбільший у світі виробник косметики, належить швейцарській компаніï Nestle.