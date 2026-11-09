Засунув руку просто в грудну клітку: як медик врятував поліцейського під час теракту в Кракові

Кривава стрілянина у центрі Кракова / © Associated Press

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У центрі Кракова 7 листопада чоловік влаштував стрілянину. Двоє поліцейських відкрили вогонь. Обидва зазнали тяжких поранень, але зупинили нападника. Лікар, що випадково опинився поблизу, засунув руку прямо в прострілену грудну клітку одного з правоохоронців, щоб зупинити кровотечу.

Про це пише Bild.

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Внаслідок теракту загинули кілька людей — британець, поляк, три польки та австрійка. Обидва поранені поліцейські вже прийшли до тями.

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Їхні рятівники — хірурги доктор Матеуш Вердак та професор Міхал Пендзівятр. 7 листопада вони сиділи у ресторані у Старому місті, коли нападник розпочав стрілянину.

Точні обставини нападу наразі не зрозумілі. За даними слідчих, вдень близько 15 години чоловік почав безладно стріляти по людях зі свого автомобіля. Поблизу був ресторан, в якому сиділи обидва медики. Вони помітили, що терорист стріляє у патрульних поліцейських Якуба Кулика та Артура Мораньського.

Попри тяжкі травми поліцейські зупинили вбивцю. Старший вахмістр Кулик отримав три кульові поранення, зокрема, легке. Доктор Матеуш Вердак та професор Міхал Пендзівятр не вагалися ні секунди.

Пендзівятр розповідає про свого колегу: «Якщо висловитися просто: він заштовхав усі перев'язувальні матеріали до грудної клітки поліцейського і засунув туди свої руки».

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Пендзівятр поїхав разом із постраждалим до лікарні та провів екстрену операцію. Представник Малопольського воєводства повідомив зранку 8 листопада, що операції пройшли успішно.

Після теракту слідчі виявили у квартирі нападника ще три тіла. Імовірно, це батьки та сестра стрілця. Які мотиви стоять за нападом, слідству ще потрібно з'ясувати.

Що відомо про стрілянину

У Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології, влаштував стрілянину на головній площі міста Кракова. Поліція відкрила вогонь та заарештувала його.

Внаслідок нападу в центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських та нападник, отримали поранення.

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Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що тіла двох жінок та одного чоловіка були знайдені в будинку стрільця в Островеці-Свєнтокшиському, трохи менше ніж за 200 кілометрів на північ від Кракова. Для огляду будинку стрілка було використано дрон через потенційні загрози безпеці.

Сам нападник переніс кілька операцій. Згодом стало відомо, що він помер у лікарні від отриманих поранень. Відомо, що вогонь відкрив 24-річний Міхал Оксінський.

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