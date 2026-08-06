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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Затемнення вдарить по енергосистемі Європи: чи залишаться споживачі без світла

Повне сонячне затемнення 12 серпня спричинить різке падіння сонячної генерації в Європі. Оператори мереж готуються втримати баланс, однак перебоїв для споживачів не очікують.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Сонячне затемнення (ілюстративне фото)

Сонячне затемнення (ілюстративне фото) / © pexels.com

Сонячне затемнення 12 серпня спричинить короткочасне, але різке скорочення виробництва електроенергії на сонячних станціях у Європі. Водночас перебоїв зі світлом для споживачів у Франції не очікують.

Про це повідомив оператор французької високовольтної мережі RTE, пише Le Figaro.

Затемнення триватиме приблизно з 19:30 до 21:30. У деяких районах Франції Місяць закриє до 99% сонячного диска, а на півночі Іспанії затемнення буде повним.

Через швидке зменшення, а потім відновлення сонячного світла обсяги генерації фотоелектричних систем різко коливатимуться. Це створить додаткове навантаження для операторів мереж, які мають постійно підтримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії.

За оцінками RTE, на піку затемнення сонячна генерація в Європі скоротиться майже на 9700 МВт. Це приблизно 3,7% встановленої потужності сонячної енергетики ЄС.

У Франції за ясної погоди виробництво сонячної електроенергії може зменшитися приблизно на 1800 МВт, що відповідає близько 3% загальної генерації країни.

Найбільше падіння очікують у Німеччині — близько 3300 МВт — та Іспанії, де втрати можуть становити приблизно 3000 МВт.

Чи будуть відключення світла

У RTE запевнили, що затемнення не вплине на електропостачання французьких споживачів. У країні достатньо інших генерувальних потужностей, а явище відбудеться наприкінці дня, коли пік виробництва сонячної енергії вже мине.

За ситуацією також стежитиме Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E.

Розвиток сонячної енергетики змусив операторів враховувати затемнення під час керування енергосистемами. Під час затемнення 1999 року загальна потужність фотоелектричних установок у світі становила лише близько 1 ГВт. Нині тільки у Франції вона перевищує 30 ГВт.

Подібне випробування європейська енергосистема вже проходила 20 березня 2015 року. Тоді сонячна генерація у Франції скоротилася приблизно на 2000 МВт, а в Європі загалом — на 35 ГВт. Завдяки підготовці та координації між операторами мереж перебоїв вдалося уникнути.

Сонячне затемнення 12 серпня: що відомо

У середу, 12 серпня 2026 року, над Європою відбудеться повне сонячне затемнення — перше такого масштабу з 1999 року. Україна не потрапить до смуги повної фази, однак у західних областях можна буде спостерігати часткове затемнення.

Найкращі умови очікуються на заході країни за ясної погоди та відкритого горизонту. Сонце в цей час перебуватиме низько над заходом.

За даними NASA, смуга повного затемнення пройде над Гренландією, Ісландією, Атлантичним океаном, північчю Іспанії та невеликою частиною Португалії. У більшості країн Європи затемнення буде лише частковим.

Повна фаза настає, коли Місяць повністю закриває сонячний диск. Побачити її можна лише у вузькій смузі місячної тіні.

Для більшості спостерігачів повне затемнення триватиме менш як дві хвилини, а поблизу центру смуги — до двох із половиною хвилин.

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