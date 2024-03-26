"Заткніться": Соловйов накинувся на жителів Бєлгорода, які скаржаться на обстріли

Російський пропагандист Володимир Соловйов назвав жителів Бєлгорода, які скаржаться на обстріли в місті, "тварюками".

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський на своєму YouTube-каналі.

Журналіст опублікував фрагмент ролика з ефіру ток-шоу Соловйова, у якому той, за словами Казанського, накинувся на жителів Бєлгорода й вимагав, щоб ті не скаржилися на обстріли.

"Пішла велика кількість різних тварюк, що прикидаються блогерами, які казали: "От, федеральна влада забула Бєлгород, допоможіть людям! У людей нічого немає, це жах, люди почуваються покинутими, як ви можете! Поки Москва гуляє, Бєлгород гине". Уся ця мерзенна істерика..." — сказав Володимир Соловйов в ефірі телеканалу "Россия 1".

"Тому всім тим, хто намагається сказати, що федерали кинули: заткніться, тварюки", — наголосив Соловйов.

Натомість жителі Бєлгорода в коментарях під роликом Соловйова почали запрошувати його переїхати до Бєлгорода.

Раніше повідомлялося, що РФ терміново перекидає сили з фронту для захисту Бєлгорода.

Вночі 26 березня вибухи пролунали в Бєлгороді й районі. Як повідомив губернатор регіону Гладков, нібито спрацювала ППО та знищила 13 повітряних цілей.

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