Загадкове затоплення російського вантажного судна “Ursa Major” за 60 морських миль від Картахени торік викликало хвилю теорій змови на тлі війни в Україні та глобальної боротьби за владу між державами. Наразі розслідування іспанської влади виявило, що реальність була набагато складнішою: судно перевозило два ядерні реактори, призначені для Північної Кореї.

За офіційною версією, яку отримало видання LA VERDAD, інцидент стався після трьох вибухів у машинному відділенні, які спочатку приписували терористичному акту. Проте слідство виявило, що вантаж містив корпуси двох ядерних реакторів ВМ-4СГ із трубами системи охолодження та іншими елементами, необхідними для роботи реакторів.

Події перед затопленням

21 грудня центр морського контролю в Альмерії зафіксував дивні рухи “Ursa Major”. Наступного дня судно різко знизило швидкість та змінило курс без видимої причини, що викликало занепокоєння диспетчерів. Воно перевозило 380 тонн мазуту і дизельного пального, а також 129 порожніх контейнерів, деталі для криголама та два незадекларовані сині контейнери, які виявилися реакторами.

Інцидент, ймовірно, був спровокований підводним човном західної країни для запобігання таємному доставленню ядерних реакторів до Північної Кореї. Російські збройні сили намагалися знищити докази, але сліди дозволили іспанським слідчим скласти офіційну версію подій.

Рятувальна операція

Капітан іспанського судна Оскар Вільяр, керуючись міжнародним правом, організував рятувальну операцію за участю буксира “Clara Campoamor”, швидкісного катера “Salvamar Draco” та вертольота Helimer 205. Перші рятувальники виявили, що судно сильно нахилилося на правий борт. 14 членів екіпажу були врятовані, двоє зникли безвісти.

Російська влада намагалася взяти контроль над рятувальною операцією, посилаючись на Конвенцію ООН з морського права, і навіть критикувала Іспанію за “інспекцію” судна.

Можлива причина затоплення

Судячи з пошкоджень корпусу, затоплення могло бути спричинене надкавітальною торпедою, бронебійна боєголовка якої не потребує вибухівки для потоплення корабля. Таку зброю мають РФ, Китай і деякі країни НАТО.

Реактори, які перевозило судно, були призначені для порту Расон у Північній Кореї неподалік російського кордону та Владивостока. Перевезення важких компонентів вимагало спеціальних кранів, що й пояснює надзвичайно довгий маршрут судна через Середземне море.

Розслідування показало, що інцидент поєднав кілька сторін, приховані вантажі та геополітичні інтереси. Незважаючи на затоплення “Ursa Major”, низка питань щодо деталей вантажу та операції досі залишаються без відповіді.