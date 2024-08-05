Затонулий 77 років тому поїзд знайшли на дні озера: чи вдасться його дістати та відновити (фото)

Поїзд шукали багато років.
Поїзд із бортовим номером 3512, який уже 77 років лежить на глибині понад 300 метрів на дні озера в Канаді, збираються дістати та відновити.
Про це йдеться у jalopnik.
1947 року під час транспортування повз велике озеро Слокан у Британській Колумбії, поїзд зісковзнув з баржі й потонув. Ніхто не знав, де опинилися вагони, адже відстежити їх було досить складно. Шанс знайти втрачений локомотив з'явився лише зараз, завдяки сучасним технологіям.
Тепер, коли поїзд знайдено, його збираються підняти на поверхню, витягнути з води, відновити й знову запустити.
Фахівці кажуть, що це цілком реалістичний задум, який водночас потребуватиме багато часу для втілення.
Нагадаємо, поблизу шведського узбережжя також виявили затонулий корабель XIX століття, "завантажений по вінця" шампанським.
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