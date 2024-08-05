Затонулий 77 років тому поїзд знайшли на дні озера: чи вдасться його дістати та відновити (фото)

Поїзд із бортовим номером 3512, який уже 77 років лежить на глибині понад 300 метрів на дні озера в Канаді, збираються дістати та відновити.

Про це йдеться у jalopnik.

1947 року під час транспортування повз велике озеро Слокан у Британській Колумбії, поїзд зісковзнув з баржі й потонув. Ніхто не знав, де опинилися вагони, адже відстежити їх було досить складно. Шанс знайти втрачений локомотив з'явився лише зараз, завдяки сучасним технологіям.

Фото: скрин відео Timeline - World History Documentaries

Тепер, коли поїзд знайдено, його збираються підняти на поверхню, витягнути з води, відновити й знову запустити.

Фото: скрин відео Timeline - World History Documentaries

Фахівці кажуть, що це цілком реалістичний задум, який водночас потребуватиме багато часу для втілення.

Фото: скрин відео Timeline - World History Documentaries

Нагадаємо, поблизу шведського узбережжя також виявили затонулий корабель XIX століття, "завантажений по вінця" шампанським.

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