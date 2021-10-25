Затоплені будівлі та дороги, поламані дерева: в США лютує потужний шторм

Щонайменше двоє загиблих.

Заблоковані автомагістралі, підтоплені сотні будівель, поламані дерева й обірвані лінії електропередач: потужний шторм шматує західне узбережжя США.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 жовтня.

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Під ударом стихії опинилися три штати - це Орегон, Вашингтон та Каліфорнія. Відомо вже про двох загиблих: поблизу Сієтла на автівку упало дерево.

Подекуди менш як за 12 годин випало 15 сантиметрів опадів. У гірській місцевості вони спричинили зсуви ґрунту. Майже 400 тисяч будинків залишились без струму.

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Як повідомлялося, у Нідерландах негода наробила лиха. Потужний вітер повалив дерева, зруйнував дахи будинків. Через негоду також понівечені автівки та велосипеди. У деяких містах через сильну зливу та шквальний вітер зупинився рух потягів. Повідомляють, не курсували поїзди між містами Утрехтом, Амерсфортом та Роттердамом. Пасажирів просили скористатися іншим транспортом.

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