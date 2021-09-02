Затоплені вулиці та метро: потужний шторм "Іда" приніс до Нью-Йорка сильні зливи

Влада Нью-Джерсі і Нью-Йорка оголосила надзвичайний стан.
Потужний тропічний шторм "Іда" приніс в американський Нью-Йорк сильні дощі, які спричинили паводки.
Про це повідомляє Reuters.
Заопило не тільки центральну частину штату, а й Нью-Джерсі, Бруклін і східну Пенсільванію. Влада Нью-Джерсі і Нью-Йорка оголосила надзвичайний стан. Людей закликають без нагальної потреби не виходити з будинків, адже висока вода заповнила багато вулиць і доріг.
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав паводок "історичним погодним явищем". В районі Нью-Джерсі і Нью-Йорка шторм зруйнував мінімум 10 будинків.
Крім того, майже весь метрополітен зупинив роботу через води на перонах. Рятувальникам довелося евакуювати людей. Також були обмежені польоти в аеропортах Ньюарк Ліберті в Нью-Джерсі.
Getting a bit of rain in New York City tonight…@Gothamist @nytimes @NYDailyNews pic.twitter.com/JaC9XA6XC7— Alex Etling (@AlexEtling) September 2, 2021
New York City preparing for Rain On Me remix pic.twitter.com/hi5F2XnaFH— onion girl (@party__nauseous) September 2, 2021
Як повідомлялося, через ураган "Іда", який вирував у США, загинуло щонайменше шестеро людей. Двоє співробітників енергетичної компанії загинули у вівторок у штаті Алабама, виконуючи ремонтні роботи з відновлення електромереж в окрузі Джефферсон. На початку цього тижня у штаті Луїзіана підтвердили, що одна людина загинула під час повені, а інша загинула унаслідок падіння дерева у містечку Прерівілл.