Затоплені вулиці та заблоковані дороги: північ Італії потерпає від негоди

Є інформація про зсуви ґрунту.
Потужна повінь почалася в італійській Лігурії.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 жовтня.
Північний регіон країни потерпає від наслідків негоди: там затоплені вулиці та заблоковані дороги. Рятувальники повідомляють не лише про паводки, а й про зсуви ґрунту. На відео, розміщеному у соцмережах, видно, як змішана з багнюкою вода розлилася містами.
Повідомлень про постраждалих поки немає. Через стихію у регіоні не працювали школи. Вплинула повінь і на перебіг місцевих виборів. Кілька дільниць у гірських районах довелося закрити, а підрахунок голосів затримується.
Як повідомлялося, в Омані почалася масштабна повінь через потужний тропічний циклон "Шахін". Загинули щонайменше троє людей, серед яких дитина. Крім того, одна людина зникла безвісти. З прибережних районів евакуювали три тисячі мешканців, адже хвилі сягали десяти метрів.