Затоплені вулиці та заблоковані дороги: північ Італії потерпає від негоди

Є інформація про зсуви ґрунту.

Потужна повінь почалася в італійській Лігурії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 жовтня.

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Північний регіон країни потерпає від наслідків негоди: там затоплені вулиці та заблоковані дороги. Рятувальники повідомляють не лише про паводки, а й про зсуви ґрунту. На відео, розміщеному у соцмережах, видно, як змішана з багнюкою вода розлилася містами.

Повідомлень про постраждалих поки немає. Через стихію у регіоні не працювали школи. Вплинула повінь і на перебіг місцевих виборів. Кілька дільниць у гірських районах довелося закрити, а підрахунок голосів затримується.

Новини світу: північний регіон Італії потерпає від наслідків негоди – міста залиті водою з багнюкою

Як повідомлялося, в Омані почалася масштабна повінь через потужний тропічний циклон "Шахін". Загинули щонайменше троє людей, серед яких дитина. Крім того, одна людина зникла безвісти. З прибережних районів евакуювали три тисячі мешканців, адже хвилі сягали десяти метрів.

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