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Затоплення човна з мігрантами в Італії: кількість жертв зросла до понад 60

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Затоплення човна з мігрантами в Італії: кількість жертв зросла до понад 60

У Італії розбилося судно з мігрантами / Фото: Associated Press

80 осіб пережили корабельну аварію.

Кількість загиблих внаслідок затоплення човна з мігрантами біля південного ітаійського узбережжя зросла до щонайменше 63 людей. Серед загиблих - вісім дітей. Ще десятки мігрантів, які прагнули дістатися Європи, зникли безвісти. 80 осіб вижили. 

Влада південного міста Кротоне просить родичів надати описи й фото рідних, щоб допомогти впізнати загиблих. Про це повідомляє Associated Press

Представники ООН і організації "Лікарі без кордонів" заявили, що багато жертв були афганцями, пакистанцями, сирійцями та іракцями. Шістнадцятьом пакистанцям вдалося пережити корабельну аварію, повідомив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф.

Минулого року афганці були другою найбільшою національністю, яка шукала притулку в ЄС, і дедалі частіше тікали від наростаючих безпекових, гуманітарних та економічних проблем, які виникли після захоплення Талібаном у серпні 2021 року.

Ранше ми повідомляли, що, за попередньою інформацією, судно через шторм врізалося в каміння, аварія забрала десятки життів. Наразі точно не відомо, звідки вирушив човен.

Наразі продовжується пошуково-рятувальна операція з застосуванням двох кораблів, гвинтокрила та автівки.  

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Дата публікації
Перегляди
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