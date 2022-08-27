Затоплення крейсера "Москва": Міноборони РФ визнало загибель п'ятого моряка

Міноборони Росії офіційно визнало загибель п'ятого моряка на затопленому у квітні крейсері "Москва". Йдеться про старшого мічмана Дмитра Череміскіна.

Зауважимо, що спочатку Росія говорила про лише одного загиблого внаслідок затоплення корабля.

Про це повідомляє Telegram-канал "Можем объяснить".

Так, російське Міноборони підтвердило росіянці Надії Мерзляковій смерть її чоловіка Череміскіна, який відквітня вважався зниклим безвісти.

"11 серпня на руки віддали свідоцтво про смерть", – сказала вдова моряка.

Відомо, що Череміскін командував електромеханічною бойовою частиною "Москви".

Чоловік є п'ятим підтвердженим загиблим з крейсера. Раніше повідомлялося про загибель матроса-строковика Івана Франтіна, а також моряків Леоніда Савіна, Івана Вахрушева та Єгора Шкребця. Деякі з них вважалися зниклими безвісти.

Нагадаємо, на затонулому крейсері "Москва" загинув син російського контрадмірала, який командує дивізією Чорноморського флоту РФ, Олега Криворога – Валерій Криворог.

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