Затоплення розкішної яхти поблизу Сицилії: чи є шанси знайти живими зниклих безвісти пасажирів

Поблизу берегів італійського острова Сицилія триває рятувально-пошукова операція після затоплення розкішної яхти Bayesian, яка належала дружині британського мільярдера Майка Лінча. Водолази намагаються дістатися до кают яхти, де могли опинитися в пастці шестеро пасажирів яхти.

Про це повідомляють європейські ЗМІ.

За інформацією журналістів, яхта опинилася на глибині 49 метрів після того, як у понеділок, 19 серпня, потрапила в епіцентр сильного шторму і затонула. Попри продовження пошуків, рятувальники вважають, що зниклих безвісти шістьох пасажирів могло врятувати тільки диво, адже після кораблетрощі вже минуло понад 36 годин.

"Ніколи не кажіть ніколи, але якщо поглянути на ситуацію реально, то ми навряд чи знайдемо їх живими", – зауважив представник італійської прикордонної служби Вінченцо Дзагарола.

Що відомо про пасажирів затонулої яхти

Відомо, що на момент аварії на борту яхти перебувало 12 пасажирів і 10 членів екіпажу. Після трагедії 15 людей було врятовано. Рятувальники також знайшли тіло корабельного кухаря. Ще шість осіб досі вважаються зниклими безвісти, зазначає HuffPost.

Серед зниклих безвісти – "британський Білл Гейтс", технологічний підприємець і мільярдер Майк Лінч та його 18-річна донька Ханна.

В останні роки про Майка Лінча переважно говорили в суді у справі про шахрайство, пов'язане з продажем програмного забезпечення Autonomy американській групі HP за 11 мільярдів доларів 2011 року.

Його донька Ханна щойно склала іспити в середній школі та мала вивчати англійську літературу в Оксфорді.

Разом з ними зникло подружжя Блумер. Джонатан Блумер – голова ради директорів Morgan Stanley International, підрозділу американського інвестиційного банку. Його дружина Енн Елізабет Джудіт входила до ради директорів The Eve Appeal, благодійної організації, яка підтримує дослідження гінекологічного раку.

Ще одне зникле подружжя – Кріс Морвілл і його дружина Неда. Морвілл – юрист престижної британської фірми Clifford Chance, який представляв інтереси Майка Лінча в суді.

За даними низки британських ЗМІ, Майк Лінч організував круїз як святкування з членами своєї сім'ї, деякими зі своїх співробітників та адвокатами після того, як у червні його виправдали у справі про шахрайство у США.

Нагадаємо, вітрильна яхта Bayesian залишила сицилійський порт Мілаццо 14 серпня і востаннє з'явилася на радарах на схід від Палермо в неділю ввечері з навігаційним статусом "на якорі".

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