Затоплення яхти британського мільярдера: прокуратура Італії розслідує ненавмисне вбивство

Прокуратура Італії розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства британського технологічного магната Майка Лінча та ще шести осіб. Семеро людей загинули після того, як розкішна яхта дружини мільярдера затонула у шторм біля берегів Сицилії.

Про це повідомляє Reuters.

Амброджо Картозіо, головний прокурор сицилійського міста Терміні-Імерезе заявив, що, хоча встановлено, що яхта постраждала від дуже раптового метеорологічного явища, "можливо", були вчинені дії, які призвели до аварії корабля з необережності та ненавмисного вбивства кількох людей.

На прес-конференції Картозіо заявив, що слідство поки що не має конкретного підозрюваного.

"Катастрофа буде ще болючішою, якщо розслідування покаже, що вона була спричинена порушенням посадових обов'язків, які повинні виконувати члени екіпажу", – заявив прокурор.

Усіх, хто вижив у аварії корабля, у тому числі капітан яхти Джеймс Катфілд, були допитані владою цього тижня. Ніхто з них публічно не коментував трагедію та не розповідав подробиць про те, як затонуло судно.

У прокуратурі зазначили, що капітан активно співпрацює із слідством.

Розслідування кораблетрощі почалося після того, як морські експерти заявили, що люксова яхта Bayesian, повинна була витримати шторм. Крім того, експерти спантеличені тим, що судно затонуло за лічені хвилини, чого не мало статися за жодних обставин.

Підняття з дна яхти, що затонула, має допомогти слідчим встановити, що насправді сталося на борту судна перед його затопленням. У прокуратурі зазначили, що дорога та складна операція підняття яхти на поверхню буде "на користь власників та екіпажу" і вони готові сприяти цьому.

На думку генерального директора компанії, що побудувала яхту, Джованні Константіно, аварія судна стала результатом низки "невимовних, необґрунтованих помилок", допущених екіпажем, і виключив якісь недоліки проєкту або конструкції.

Інший прокурор, Раффаеле Каммарано заявив, що шторм, який обрушився на судно, швидше за все, був просто дуже сильним вітром, який часто трапляється в морі, а не водяним смерчем, подібним до торнадо. Однак у момент аварії всі пасажири, ймовірно, спали й тому не змогли врятуватися.

За словами начальника берегової охорони Палермо Раффаеле Макауда, судно абсолютно законно стало на якірну стоянку перед катастрофою, оскільки для цього району не було оголошено штормове попередження.

На яхті тіла загиблих було виявлено у каютах по лівому борту судна, де пасажири, можливо, намагалися знайти повітряні кишені, щоб вижити. Водолази весь тиждень обшукували затоплене судно, щоби підняти тіла. Останнє тіло підняли у п'ятницю, 23 серпня. Тіла п'яти інших загиблих пасажирів відшукали в середу та четвер, а єдиного загиблого члена екіпажу знайшли в понеділок, одразу після трагедії.

Нагадаємо, розкішна яхта з 22 людьми на борту затонула поблизу Сицилії у понеділок, 19 серпня. Врятувати вдалося 15 людей.

Шість осіб кілька днів вважалися зниклими безвісти — британський мільярдер Майк Лінч, його 18-річна дочка Ханна, та дві подружні пари друзів Лінча. З 10 членів екіпажу загинув лише судновий кухар.

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