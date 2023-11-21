Затор у 53 км: водії показали величезні черги на кордоні з боку Польщі – відео

На кордоні Польщі та України від 6 листопада триває страйк польських перевізників.

На кордоні Польщі та України станом на ранок 21 листопада через страйк польських перевізників утворилися космічні черги.

Один із водіїв опублікував відео і показав величезні черги.

За його словами, затор на кордоні з боку Польщі розтягнувся на 53 кілометри.

В напрямку пропускного пункту "Рава-Руська", попри обіцянки пропускати, стоїть критичний імпорт, вантажівки з паливом і автогазом.

Нагадаємо, до страйку перевізників на кордоні Польщі з Україною 23 листопада планують приєднатися польські фермери.

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