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Затор у 53 км: водії показали величезні черги на кордоні з боку Польщі – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Затор у 53 км: водії показали величезні черги на кордоні з боку Польщі – відео

Черги на кордоні з боку Польщі через страйк перевізників / Фото: скриншот

На кордоні Польщі та України від 6 листопада триває страйк польських перевізників.

На кордоні Польщі та України станом на ранок 21 листопада через страйк польських перевізників утворилися космічні черги. 

Один із водіїв опублікував відео і показав величезні черги.

За його словами, затор на кордоні з боку Польщі розтягнувся на 53 кілометри.

В напрямку пропускного пункту "Рава-Руська", попри обіцянки пропускати, стоїть критичний імпорт, вантажівки з паливом і автогазом. 

Нагадаємо, до страйку перевізників на кордоні Польщі з Україною 23 листопада планують приєднатися польські фермери. 

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Дата публікації
Перегляди
403
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