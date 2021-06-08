Затримали 800 злочинців завдяки "таємному" месенджеру: ФБР разом з копами провела спецоперацію у 18 країнах

Близько 9 тисяч поліцейських у 18 країнах світу були задіяні до спецоперації.

Федеральне бюро розслідувань США спільно з поліцією Австралії провело спецоперацію, під час якої затримали понад 800 осіб, підозрюваних у злочинних діях у 18 країнах. Копи відстежували розмови злочинців за допомогою спеціально створеного месенджера ANOM.

Про це пише BBC.

Також читайте ФБР підтвердило причетність хакерів з РФ до кібератаки на світового лідера з виробництва м'яса JBS

Під час спецоперації правоохоронці через інформаторів таємно розповсюджували у кримінальному середовищі пристрої із підконтрольним месенджером ANOM. Це дозволило поліції контролювати їхні чати про контрабанду наркотиків, відмивання грошей і навіть змови про вбивства. Слідчі змогли прочитати мільйони повідомлень у "реальному часі".

"Все, про що вони говорять, - це наркотики, насильство, бійки, невинні люди, яких збираються вбити, цілий спектр речей", - повідомила комісарка федеральної поліції Австралії Ріс Кершоу.

Цілями були наркогрупи та люди, які мають зв'язки з мафією. В ході операції також масово вилучали наркотики, зброю та готівку. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що операція "завдала важкого удару по організованій злочинності" в усьому світі.

Операція отримала назву OTF Greenlight/Trojan Shield (Зелене світло/Троянський щит). Європол, правоохоронний орган Європейського союзу, описав роботу ФБР і копів як "найбільшу в історії операцію правоохоронних органів проти зашифрованої комунікації".

Як пише DW, у межах міжнародної поліцейської операції проведено 700 обшуків, вилучено понад 8 тонн кокаїну, 22 тонни канабісу та 2 тонни амфетаміну та метамфетаміну, 250 одиниць вогнепальної зброї, 55 автомобілів класу люкс та понад 48 мільйонів доларів у різних валютах.

Нагадаємо:

1 червня всі заводи однієї з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS призупинили роботу внаслідок кібератаки.

внаслідок кібератаки. Хакери застосували програму-здирник щодо серверів, які підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії. Водночас сервери резервного копіювання не постраждали.

Як заявили у ФБР, за злом відповідає пов'язана з Росією хакерська група REvil, також відома як Sodinokibi.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання