Затримали і оштрафували: в аеропорту Польщі українка влаштувала скандал і накинулася на поліцейських

Жінка обурилася тим, що Wi-Fi погано працював у залі очікування.

У Польщі оштрафували на 3 тисячі злотих (близько 25 тисяч гривень) українку через неадекватну поведінку в аеропорту.

Про це йдеться на сайті Надоджанського відділу прикордонної служби Польщі.

До Польщі 34-річна громадянка України прилетіла з Ізраїлю. В аеропорту Познані її обурила слабка мережа Wi-Fi в залі прильоту. Жінка почала гучно обурюватися.

Її крики заважали не тільки іншим присутнім, а й перебігу прикордонного контролю. На місце викликали додатковий наряд прикордонної служби. Втім, українка не заспокоїлася і почала ображати співробітників. Згодом вона взагалі накинулася з кулаками на одного з прикордонників.

Її затримали й викликали на місце поліцію. Алкотест показав, що громадянка України мала 2,18 проміле в крові.

Жінка визнала провину та сплатила штраф за свою поведінку в розмірі 3 000 злотих (25 027 грн).

Нагадаємо, у Польщі затримали українця, який віз незвичну контрабанду.

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