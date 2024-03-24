Затриманих за теракт у “Крокус Сіті Хол” порівняли з бойовиками ІДІЛ: фото

Фотографію чотирьох чоловіків, обличчя яких заховані за масками, опублікувало агентство Amaq, афілійоване до “Ісламської держави”.

Затриманих за підозрою у причетності до теракту в підмосковному концертному комплексі “Крокус Сіті Хол”, фото яких опубліковані в російських пабліках, мають схожість із бойовиками на фото, оприлюдненому у суботу, 23 березня, терористичним угрупованням “Ісламська держава”.

На це звернули увагу у виданні “Новая газета Европа”.

Порівнявши фотографії, журналісти зауважили, що колір, крій та принт одягу трьох бойовиків збігаються з одягом затриманих, про яких звітувала російська ФСБ.

Порівняння затриманих терористів і бойовиків ІДІЛ

Фотографію чотирьох чоловіків, обличчя яких заховані за масками, опублікувало агентство Amaq, афілійоване до “Ісламської держави”.

Американська компанія SITE Intelligence Group, яка відстежує онлайн-діяльність джихадистських організацій, опублікувала текст новини, який було проілюстровано цією фотографією.

У заяві терористична організація стверджувала, що бойовики під час нападу на концертний зал на околицях Москви були озброєні автоматами, пістолетом, ножами та запалювальними бомбами, а нападу нібито передувала ретельна операція з моніторингу місця.

Троє бойовиків стріляли по натовпу, водночас четвертий терорист займався підпалом, використовуючи раніше заготовлені для цього запалювальні бомби.

Агентство наголосило, що це була “найжорстокіша” та “найкривавіша” атака ІДІЛ у Росії за останні роки.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про вчорашній напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

Читайте також: