Затриманій дівчині опозиціонера Протасевича в Білорусі висунули остаточне звинувачення: вона у тяжкому психологічному стані

Затриманій дівчині опозиціонера Протасевича в Білорусі висунули остаточне звинувачення: вона у тяжкому психологічному стані

Є інформація, що Софія Сапега пригнічена, розгублена й не спить ночами.

Росіянці Софії Сапезі, затриманій разом із білоруським опозиціонером та засновником Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем у травні 2021 року в Мінську, cлідчий комітет Білорусі висунув остаточне звинувачення. Дівчині загрожує до 6 років ув'язнення.

Про це з посиланням на джерела повідомила російська служба BBC, а також підтвердив вітчим дівчини в ефірі "Ехо Москви".

Сапегу звинувачують за статтею про "розпалювання ворожнечі", за що дівчині загрожує до шести років в'язниці. За даними джерел, 3 грудня її викликали до слідчого комітету на слідчі дії, до того вона була під домашнім арештом.

Справу росіянки передадуть до суду у Мінську. Сапегу зможуть екстрадувати до РФ лише після рішення суду.

За інформацією джерел, Сапега наразі перебуває у тяжкому психологічному стані, вона пригнічена та розгублена, цілодобово не спить.

"Зі слів консула та адвоката можу сказати, що вона психологічно розчавлена цим обвинуваченням. До того, коли ми з нею спілкувалися, до середини жовтня, все-таки була судова угода, вона не очікувала такого звинувачення, для неї це було ударом", - сказав її відчим.

Адвокати Софії Сапеги справу не коментують через підписання угоди про нерозголошення.

Нагадаємо:

У Мінську посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич. Опозиціонера відразу ж затримали.

Дівчину Протасевича Софію Сапегу затримали разом з ним і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

7 липня Протасевич під домашнім арештом раптово почав спілкуватися в Twitter. Журналіст зазначив, що потроху повертається до життя в інтернеті. Він повідомив, що пише повідомлення сам і без нагляду. Він повідомив, що перебуває під домашнім арештом в будинку за містом зі своєю дівчиною.

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