Затримання Протасевича: Європарламент закликав Раду ЄС відключити Білорусь від SWIFT

У ЄС засуджують затримання Протасевича та його дівчини.

Європарламент закликав Раду ЄС ввести нові індивідуальні та секторальні санкції проти режиму Лукашенка, зокрема відключити Білорусь від SWIFT, а також заборонити брати участь в Олімпіаді в Токіо.

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Про це йдеться в проєкті резолюції, присвяченій ситуації з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську, який опублікований в середу на сайті Європарламенту і по якому 10 червня відбудеться голосування, пише ТАСС.

"Закликаємо Раду ЄС якомога швидше розширити список осіб і організацій, на які поширюються санкції ЄС, включивши туди відповідальних за перехоплення і примусову посадку рейсу Ryanair, а також за затримання Романа Протасевича і Софії Сапеги", - йдеться в проєкті резолюції.

Окрім цього у документі також пропонується ввести секторальні санкції, які "стосуються торгівлі сирою нафтою і нафтовими продуктами, калієм, сталлю та деревиною", а також розглянути питання про тимчасове виключення Білорусі від системи SWIFT. А також призупинити членство Білорусі в міжнародних спортивних організаціях і обмежити доступ збірної країни на міжнародні змагання, зокрема й Олімпійські ігри в Токіо.

Більше того Європарламент пропонує ввести санкції проти тележурналіста Марата Маркова, який брав інтерв'ю у затриманого Романа Протасевича.

Раніше повідомлялося, що економічні санкції Євросоюзу проти Білорусі можуть схвалити 21 червня. Напередодні верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив сподівання, що додаткові санкції проти Лукашенка будуть запроваджені на наступному саміті ЄС.

24 травня учасники саміту Євросоюзу в Брюсселі погодили санкції, що стосуються білоруських авіаліній. Рада ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати перельотів над територією Білорусі. Україна також запровадила авіасанкції щодо республіки.

Нагадаємо, 23 травня у Білорусі примусово посадили цивільний рейс компанії Ryanair, а після цього затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який був на борту. Офіційною причиною посадки літака в Мінську назвали загрозу мінування літака. Щоб затримати опозиціонера, білоруська влада пішла на безпрецедентні кроки: цивільний рейс посадили примусово за допомогою винищувача. Своєю чергою, опозиційні білоруські ЗМІ стверджують: наказ підняти винищувач віддав сам Лукашенко, а командиру рейсу, яким летів Протасевич, ймовірно погрожували збити літак, якщо той не змінить маршрут.

Роман Протасевич – активний учасник акцій проти Лукашенка. Пів року тому режим оголосив журналіста у міжнародний розшук. Його звинувачують в екстремізмі та тероризмі, максимальне покарання за таке в Білорусі - це смертна кара. Протасевич неодноразово заявляв, що за ним стежать.

Деталі інтерв'ю колишнього головного редактора НЕХТА Романа Протасевича — "Секретні матеріали"

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