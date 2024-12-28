Затримання російського танкера: Фінляндія запобігла серйозним диверсіям - Yle

Фінляндія запобігла кільком більш серйозним диверсіям завдяки тому, що вчасно затримала російський танкер з так званого "тіньового флоту", яке могло продовжувати руйнувати підводні комунікації.

Про це заявив експерт з Центру досліджень морського права в Норвегії Александр Лотт, інформує Yle.

Він зазначив, що танкер міг продовжувати пошкоджувати підводні комунікації, якби Фінляндія не зупинила його.

"Якби судну дозволили пройти далі, під загрозою опинився б також кабель Estlink 1, що з'єднує Фінляндію та Естонію і розташований поруч із пошкодженим C-Lion 1. А потім на шляху були б газопровід Balticconnector і багато інших підводних кабелів", - пояснив Лотт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія затримала нафтовий танкер "тіньового флоту" Росії.

Пізніше стало відомом, що затриманий танкер був оснащений спеціальними передавальними та приймальними пристроями, які використовувалися для відстеження військово-морської активності.

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