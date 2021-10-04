Затримання Саакашвілі: політика у в'язниці нарешті відвідають адвокати

Політика затримали кілька днів тому у Тбілісі.

Міхеіла Саакашвілі, якого затримали 1 жовтня в Грузії, сьогодні повинні навідати адвокати.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Ірина Прокоф’єва, яка зараз перебуває в Тбілісі.

Слід зауважити, що до чотирьох кримінальних проваджень, відкритих проти політика в Грузії, додалося ще одне: про незаконний перетин кордону. Як заявляє прокуратура: йому загрожує щонайменше шість років за ґратами.

Саакашвілі прибув на батьківщину минулої п’ятниці: не був там вісім років. У Тбілісі спочатку заперечували його приїзд. Утім, ввечері того ж дня заявили: політика затримали. Саакашвілі приїхав на місцеві вибори, у яких бере участь його політична сила. Результати вже оголосили: майже половину голосів набрала правляча партія "Грузинська мрія". Втім, опозиція обіцяє дати бій у другому турі, в якому мають обрати мерів кількох великих міст.

Новини світу: Міхеіла Саакашвілі мають навідати адвокати

Тим часом на затримання Саакашвілі вже відреагував Володимир Зеленський. За його словами, Київ домагатиметься звільнення політика, адже той має український паспорт. "Всі інституції, зокрема МЗС, і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмовами між нашими Кабмінами, на рівні розмов прем'єрів - ми всі будемо цим займатися", - заявив він.

Нагадаємо:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання