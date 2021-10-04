Затримання Саакашвілі: політика у в'язниці нарешті відвідають адвокати

Політика затримали кілька днів тому у Тбілісі.
Міхеіла Саакашвілі, якого затримали 1 жовтня в Грузії, сьогодні повинні навідати адвокати.
Про це повідомила кореспондентка ТСН Ірина Прокоф’єва, яка зараз перебуває в Тбілісі.
Слід зауважити, що до чотирьох кримінальних проваджень, відкритих проти політика в Грузії, додалося ще одне: про незаконний перетин кордону. Як заявляє прокуратура: йому загрожує щонайменше шість років за ґратами.
Саакашвілі прибув на батьківщину минулої п’ятниці: не був там вісім років. У Тбілісі спочатку заперечували його приїзд. Утім, ввечері того ж дня заявили: політика затримали. Саакашвілі приїхав на місцеві вибори, у яких бере участь його політична сила. Результати вже оголосили: майже половину голосів набрала правляча партія "Грузинська мрія". Втім, опозиція обіцяє дати бій у другому турі, в якому мають обрати мерів кількох великих міст.
Тим часом на затримання Саакашвілі вже відреагував Володимир Зеленський. За його словами, Київ домагатиметься звільнення політика, адже той має український паспорт. "Всі інституції, зокрема МЗС, і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмовами між нашими Кабмінами, на рівні розмов прем'єрів - ми всі будемо цим займатися", - заявив він.
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