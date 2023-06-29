Затримання Суровікіна: політичний експерт вказав на цікавий момент щодо зникнення генерала

Заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина виявив тріщини в путінський системі. І хоча президент РФ намагається дуже швидко латати прогалини, все це вказує на вразливість вертикалі влади.

Про це сказав політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в телемарафоні.

"Чого лише вартує нібито затримання Суровікіна (російський генерал Сергій Суровікін, який досі не вийшов на зв'язок після подій у Москві - ред.), спростування цього затримання його донькою, а не там, наприклад, пресслужбою Міністерства оборони... Відколи родичи почали коментувати, де перебувають посадовці?.. Виглядає доволі дивно", - зазначив експерт.

Валерій Клочок також прокоментував публічну появу Путіна в Дагестані. За його словами, цей візит, як і низка інших подій в Росії,вказують, що Путін зараз не контролює нсвої "рухи".

"Ці події показують вразливість системи. Ти, хто продукував цю вразливість... вони будуть робити це надалі. Зараз перечекають, подивляться на реакцію Путіна і процес буде рухатися", - додав Валерій Клочок.

Нагадаємо, речник президента РФ Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати ймовірний арешт генерала Сергія Суровікіна. Водночас, за інформацією експертів, генерала можуть утримувати в особняку у Срібному Борі, відомий як будинок авторитету Сільвестра.

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