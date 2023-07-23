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Затримання терориста Гіркіна: стало відомо, де він перебуває

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Затримання терориста Гіркіна: стало відомо, де він перебуває

Гіркін перебуває у Лефортово в Москві / Фото: Associated Press

Гіркіна звинувачують у екстремістських висловлюваннях стосовно російської армії.

Терориста Ігора Стрелкова-Гіркіна помістили в слідчий ізолятор Лефортово в Москві.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається, Гіркін підозрюється у екстремістських висловлюваннях стосовно російської армії. А приводом для цього стали дві публікаціях,   Він перебуває у слідчому ізоляторі Лефортово в Москві.

Перший пост – про можливу здачу Криму, другий – про невиплату забезпечення військовим.

Нагадаємо, що затримання в Росії терориста Ігоря Гіркіна  свідчить про боротьбу російської влади з правою опозицією.

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