Затримання терориста Гіркіна: стало відомо, де він перебуває

Гіркіна звинувачують у екстремістських висловлюваннях стосовно російської армії.
Терориста Ігора Стрелкова-Гіркіна помістили в слідчий ізолятор Лефортово в Москві.
Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.
Як зазначається, Гіркін підозрюється у екстремістських висловлюваннях стосовно російської армії. А приводом для цього стали дві публікаціях, Він перебуває у слідчому ізоляторі Лефортово в Москві.
Перший пост – про можливу здачу Криму, другий – про невиплату забезпечення військовим.
Нагадаємо, що затримання в Росії терориста Ігоря Гіркіна свідчить про боротьбу російської влади з правою опозицією.
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