Затримання терориста Гіркіна: стало відомо, де він перебуває

Терориста Ігора Стрелкова-Гіркіна помістили в слідчий ізолятор Лефортово в Москві.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається, Гіркін підозрюється у екстремістських висловлюваннях стосовно російської армії. А приводом для цього стали дві публікаціях, Він перебуває у слідчому ізоляторі Лефортово в Москві.

Перший пост – про можливу здачу Криму, другий – про невиплату забезпечення військовим.

Нагадаємо, що затримання в Росії терориста Ігоря Гіркіна свідчить про боротьбу російської влади з правою опозицією.

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