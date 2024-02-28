Затримання українського журналіста: місцева польська поліція заявила, що нікого не затримувала

Посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив, що втрутився у справу.

Польська поліція ввечері 27 лютого запевнила, що "не затримувала журналіста з України". Це повідомлення було опубліковане після того, як про затримання поблизу польсько-білоруського кордону розповів журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

"Увага, фейкові новини! Підляська поліція не затримувала журналіста з України. Це неправдива інформація", – йдеться в повідомленні поліції Підляського воєводства.

Також читайте Блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею: чи пускають автобуси і легковики

За інформацією "УП", цей же пост ретвітнув верифікований акаунт поліції Польщі. Проте станом на час публікації нашої новини, поста на офіційній сторінці поліції Польщі уже не було.

Скоріше за все поліція Підляського воєводства спростовувала не сам факт затримання Ткача, а те, що інцидент трапився на підвідомчій їй території.

Адже потім поліція уже Люблінського воєводства повідомила, що правоохоронці "вжили заходів, щоб встановити особи людей, перебування яких у прикордонній зоні стурбувало мешканців. Після встановлення осіб, їх відпустили. Там не уточнили, що йдеться про Михайла Ткача, чи взагалі громадян України.

У коментарі виданню Wirtualna Polska посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив, що втрутився у справу.

"Вони знімали рух залізницею, запускали дрон. Поліція вирішила перевірити, хто це був, щоб це не виявилися провокатори. Справа була швидко вирішена", – сказав він.

Нагадаємо, що у Польщі біля польсько-білоруського кордону затримали відомого українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача разом із оператором. Журналіст саме знімав сюжет про торгівлю між Польщею та Росією і Білоруссю.

Ткач розповів деталі інциденту і зізнався, що так жорстко з ним уже давно не поводилися.

Читайте також: