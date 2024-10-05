Затримання "Тринадцятого": у телеграм-каналі воєнного злочинця справжня істерика (відео)

У телеграм-каналі Єгора Гузенка справжня істерика. Так, небайдужі закликають правоохоронців припинити знущання з затриманого.

Про це йдеться у телеграм-каналі "Тринадцятий".

Ось деякі дописи з телеграм-каналу "Тринадцятий":

"Шановні співробітники УВС Новопавловська, перестаньте катувати Єгора та мучити його. Повірте, він себе не для Вас готував. Він наш громадянин, він служить Батьківщині! Біль ви його не візьмете, а на Вас гріх залишиться. Прямо зараз закликаю Вас до розуму"

"Не ї***ть долю, воно вам не треба. Ми закликаємо до нормального ставлення та поваги. Ви у відділі зараз це читаєте, не сидите тихо, стримайте запал і зупиніть колег. Він, б***ь Єгор Вікторович Гузенко, а не азовець, що здався під Маріуполем. І так, краще друга ви не знайдете. Почуйте все через що він пройшов".

"Так, ви прямо зараз читаєте повідомлення, і знаєте адмінів Тринадцятого. Зупиніться. Заради Бога. Єгор хворий, і, мабуть, про це доведеться написати".

Нагадаємо, російського воєнного злочинця Єгора Гузенка ("Тринадцятий") затримала поліція. Він волає, що його побили при арешті.

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